Начальника и замначальника брянской организации обвиняют во взятке в 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В преступлении подозревают начальника Брянского отдела материально-технического обеспечения Московской дирекции снабжения – филиала ОАО «РЖД» и его заместителя.

По версии следствия, с октября 2010 года по январь 2023 года руководители компании через подчиненного сотрудника получили от представителя организации более 8,5 млн рублей за ускорение доставки запчастей железнодорожной техники.

Подозреваемым предъявили обвинение. Начальника отдела отправили под домашний ареста, а заместителя отпустили под залог в 500 000 рублей до суда.