Начинающий водитель попал в больницу после ДТП в Жуковском районе

18-летний автомобилист с черепно-мозговой травмой госпитализирован после аварии на трассе в Жуковском район. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 1 км автодороги «Жуковка-Летошники» в Жуковском районе произошло ДТП. 18-летний водитель на «Лада Приора» врезался в Kia Rio. 38-летняя автомобилистка на иномарке собиралась поворачивать налево и остановилась, пропуская встречный транспорт.

Начинающий водитель с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга попал в больницу.

Инспекторы выяснили, что меньше чем за год стажа молодой человек к административной ответственности привлекался более 20 раз. В этот раз стражи порядка составили ещё пять протоколов.