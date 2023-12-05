Начинающий водитель ушиб лёгкое в ДТП в Брянске

Начинающий водитель сломал ноги и ушиб лёгкое в ДТП в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Бежицкой в Брянске произошло ДТП. 36-летний водитель на Toyota Rav 4 выехал на полосу встречного движения и врезался в LADA 213100. 27-летнего начинающий автомобилист из отечественной легковушки с переломами ног и ушибом лёгкого попал в больницу.

Инспекторам водитель Toyota пояснил, что уходил от столкновения с неустановленным автомобилем, который выезжал со второстепенной улицы Пограничной. Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.