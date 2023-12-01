Над Комаричским районом уничтожен беспилотник
Система ПВО сбила беспилотник в небе над Комаричским районом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Очередную атаку ВСУ пресекли в регионе. Система ПВО Министерства обороны России сбила над Комаричским районом беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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