Напавшего на полицейских жителя Сельцо суд отправил в колонию на два с половиной года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель города Сельцо.

В декабре 2024 года пьяный мужчина был задержан за мелкое хулиганство и неповиновением законному требованию сотрудника полиции. При доставлении в медучреждение для освидетельствования фигурант выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и попытался скрыться.

Догнавшим его стражам порядка он оказал активное сопротивление: ударил участкового уполномоченного и полицейского-водителя, а также порвал последнему форменное обмундирование.

Подсудимый виновным себя признал. Преступление он совершил преступление в период условно-досрочного освобождения от наказания за тяжкое преступление.

Суд приговорил виновного на два с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.