Напавшего с кувалдой на полицейского мужчину задержали в Новозыбкове

Напавшего с кувалдой на полицейского ранее судимого мужчину задержали в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. В преступлении подозревают ранее судимого жителя города Новозыбков.

По версии следствия, днём 6 января пьяный фигурант пришёл к зданию отдела полиции с кувалдой. Он начал бить ею в дверь органа внутренних дел, а затем замахнулся на вышедшего на улицу полицейского. Мужчина пошёл на стража порядка, угрожая применить в отношении него кувалду.

Нападавшего задержали. Правоохранители решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.