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Напавший на почту участник банды не разжалобил брянский суд

2023, 21 августа 13:56 Происшествия
Напавший на почту участник банды не разжалобил брянский суд
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Участнику банды, напавшей на почтовое отделение в деревне Боровичи Псковской области семь лет назад, брянский суд не смягчил наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Клинцовский городской суд рассмотрел ходатайство 27-летнего осужденного о смягчении неотбытой части наказания. 

В июле 2017 года мужчина осужден на девять лет колонии и 330 тысяч рублей штрафа. Вместе с двумя соучастниками в апреле 2016 года они напали на отделение почтовой связи в деревне Боровичи Порховского района Псковской области. Угрожая работникам оружием, они похитили более 175 тысяч рублей.

С учетом поведения осужденного в колонии и не возмещению причиненного ущерба суд в удовлетворении ходатайства отказал. Постановление вступило в законную силу.

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