Нарколабораторию обнаружили брянские правоохранители в Жуковском районе

Брянские правоохранители задержали двух подозреваемых в производстве наркотиков в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции вместе с коллегами из подразделения дорожно-патрульной службы полиции и сотрудниками регионального Управления ФСБ задержали двух иностранцев. Молодых людей подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские выяснили, что фигуранты в нежилом помещении на хуторе Поляковка Жуковского района оборудовали лабораторию. Там они производили синтетические наркотики для последующего сбыта.

Стражи правопорядка изъяли три пластиковые емкости с веществом Эксперты установили, что это – синтетический наркотик массой более 10 килограммов.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантов суд отправил в СИЗО на два месяца.