Нарколабораторию обнаружили брянские правоохранители в Жуковском районе
Брянские правоохранители задержали двух подозреваемых в производстве наркотиков в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции вместе с коллегами из подразделения дорожно-патрульной службы полиции и сотрудниками регионального Управления ФСБ задержали двух иностранцев. Молодых людей подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Полицейские выяснили, что фигуранты в нежилом помещении на хуторе Поляковка Жуковского района оборудовали лабораторию. Там они производили синтетические наркотики для последующего сбыта.
Стражи правопорядка изъяли три пластиковые емкости с веществом Эксперты установили, что это – синтетический наркотик массой более 10 килограммов.
Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантов суд отправил в СИЗО на два месяца.