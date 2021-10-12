Наряд ДПС остановил в Брянске двух иностранцев под действием героина

У водителя и пассажира изъяли 750 граммов героина.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Брянску при отработке оперативной информации остановили машину, в которой находились двое граждан ближнего зарубежья в возрасте 24 и 28 лет.

Как сообщает региональное УМВД, движения иностранцев были резкими и дергаными, глаза – покрасневшими, речь – бессвязной, что свидетельствовало о состоянии наркотического опьянения.

В телефонах водителя и пассажира полицейские нашли фотографии с участками местности, расположенными за пределами Брянской области, где они оставили закладки с наркотиками.

Выяснилось, что мужчины следовали из Москвы и по пути сбывали запрещенные вещества бесконтактным способом.

В автомобиле находился тайник с двумя полимерными пакетами, содержащими 453 подготовленных к продаже свертка. По данным экспертизы, изъятым веществом оказался героин весом 750 граммов.

Следователи полиции возбудили уголовное дело. До суда иностранцы будут находиться под стражей. Также на них составили административные протоколы за потребление наркотических средств без назначения врача.