Неадекватного прохожего задержали брянские полицейские

Стражи порядка оперативно задержали неадекватного прохожего в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию сообщили о неадекватном поведении мужчины в районе улицы 3-го Июля в Советском районе Брянска. Прохожий приставал к детям.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали мужчину. Он был одет в неопрятные предметы форменного обмундирования одной из силовых структур.

38-летний житель Брянска рассказал, что хотел помочь людям и работает в правоохранительных органах. Полицейские выяснили, что не правда. Мужчина разговаривал сбивчиво и плохо ориентировался во времени и пространстве. Его отправили в областной психоневрологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования на наличие психического расстройства.

Граждан, пострадавших от действий задержанного, полиция просит позвонить по телефону 102.