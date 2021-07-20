Неизвестный водитель сбил женщину в Навле и скрылся

Автомобилиста ищут полицейские.

Неизвестный водитель сбил 30-летнюю женщину-пешехода в Навле, после чего скрылся. ДТП произошло 19 июля около 14.20 на улице Емлютина, сообщает областная ГИБДД.

По предварительной информации, водитель, чья личность пока не установлена, управлявший, предположительно, Ford, сбил женщину, когда та переходила дорогу в неположенном месте.

Медики диагностировали у нее ушиб правого тазобедренного сустава и ушиб грудной клетки справа.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.