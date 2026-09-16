Брянские школьники побывали на международном фестивале в центре России

2026, 16 сентября 11:32

Наша страна принимала детей и молодёжь на фестивали в Екатеринбурге.

Уже несколько дней одной из основных тем федеральных СМИ является освещение Международного фестиваля молодежи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

В фестивале принимает участие около тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Половина из них это россияне, другая половина – иностранные участники, — рассказывает наша землячка, руководитель дирекции международных проектов Движения Первых, руководитель Детской программы Международного фестиваля молодежи – 2026 Мария Раевская, которая ранее занимала пост начальника управления молодёжной политики в Брянской области.

Одним из основных мероприятий фестиваля стала Детская развивающая программа, реализуемая совместно с Движением Первых и Фондом «Талант и успех». Программа построена с погружением участников в современные достижения России в разных сферах деятельности, — продолжает Мария Александровна, — участники проработали международные проекты по восьми направлениям (медиа, наука и образование, гражданская активность, спорт, креативные индустрии и творчество, предпринимательство, государственное управление, цифровизация и IT). Партнёрами проекта стали 60 ведущих предприятий и организациями России.

В рамках МФМ-2026 состоялось Заседание Международной ассоциации детских организаций, которая была создана в прошлом году. В нём приняли участие руководителей организаций из 11 стран мира, которые подписали декларацию о создании МАДО.

— Главная идея нашей программы в том, что для всего Мира Движение Первых выступает примером того, как дети наравне со взрослыми создают настоящее и будущее своей страны, строят дружеские отношения с детьми разных стран ради мира и взаимопонимания. Наш слоган «Делать вместе с детьми, а не вместо них», — подчеркнула Мария Раевская.

Проведение Детской программы подчеркнул самый широкий охват, как партнёров, так и участников – в ходе подготовки были отобраны 250 форматов от более 100 партнеров, среди участников были 26 человек с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, в том числе 5 детей на инвалидных колясках.

— Мне очень понравились уличные форматы программы, — рассказывает участница Детской программы фестиваля, ученица 11-б класса школы № 1 Брянска София Фотьева, — так в «Этнографической деревне» проходили мастер-классы по изготовлению сувениров в русском стиле, а на «Спортивном городке» была представлена зона ГТО Первых и проводились спортивные соревнования. Здесь можно было взять автографы и получить мастер-классы от Олимпийских чемпионов. Особенно понравились выступления творческих коллектив и звезд российской эстрады и Фестиваль игр народов Мира.

Также участники фестиваля посещали такие разноплановые площадки партнёров, как «Казачий хутор», Белоярская АЭС имени Курчатова, Детская железная дорога, Академия Николая Карполя, ВГТРК и другие.

В рамках программы работала своя студия звукозаписи, где участники пробовали себя в роли ведущих и спикеров, записывали подкасты.

Очень важно, что организаторы внимательно отнеслись и к питанию участников из разных стран мира – в зависимости от предпочтения оно было разделено на классическое, халяль и вегетарианское.

Мне очень понравилось участие в фестивале, я получила очень много новых впечатлений и компетенций, — говорит София, — и с радостью поделюсь ими со своими друзьями в Брянске.

Фото Софьи Фотьевой