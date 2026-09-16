Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Брянские школьники побывали на международном фестивале в центре России

2026, 16 сентября 11:32
Брянские школьники побывали на международном фестивале в центре России
Источник фото

Наша страна принимала детей и молодёжь на фестивали в Екатеринбурге.

 

Уже несколько дней одной из основных тем федеральных СМИ является освещение Международного фестиваля молодежи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

В фестивале принимает участие около тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Половина из них это россияне, другая половина – иностранные участники, — рассказывает наша землячка, руководитель дирекции международных проектов Движения Первых, руководитель Детской программы Международного фестиваля молодежи – 2026 Мария Раевская, которая ранее занимала пост начальника управления молодёжной политики в Брянской области.

Одним из основных мероприятий фестиваля стала Детская развивающая программа, реализуемая совместно с Движением Первых и Фондом «Талант и успех». Программа построена с погружением участников в современные достижения России в разных сферах деятельности, — продолжает Мария Александровна, — участники проработали международные проекты по восьми направлениям (медиа, наука и образование, гражданская активность, спорт, креативные индустрии и творчество, предпринимательство, государственное управление, цифровизация и IT). Партнёрами проекта стали 60 ведущих предприятий и организациями России.

В рамках МФМ-2026 состоялось Заседание Международной ассоциации детских организаций, которая была создана в прошлом году. В нём приняли участие руководителей организаций из 11 стран мира, которые подписали декларацию о создании МАДО.

— Главная идея нашей программы в том, что для всего Мира Движение Первых выступает примером того, как дети наравне со взрослыми создают настоящее и будущее своей страны, строят дружеские отношения с детьми разных стран ради мира и взаимопонимания. Наш слоган «Делать вместе с детьми, а не вместо них», — подчеркнула Мария Раевская.

Проведение Детской программы подчеркнул самый широкий охват, как партнёров, так и участников – в ходе подготовки были отобраны 250 форматов от более 100 партнеров, среди участников были 26 человек с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, в том числе 5 детей на инвалидных колясках.

— Мне очень понравились уличные форматы программы, — рассказывает участница Детской программы фестиваля, ученица 11-б класса школы № 1 Брянска София Фотьева, — так в «Этнографической деревне» проходили мастер-классы по изготовлению сувениров в русском стиле, а на «Спортивном городке» была представлена зона ГТО Первых и проводились спортивные соревнования. Здесь можно было взять автографы и получить мастер-классы от Олимпийских чемпионов. Особенно понравились выступления творческих коллектив и звезд российской эстрады и Фестиваль игр народов Мира.

Также участники фестиваля посещали такие разноплановые площадки партнёров, как «Казачий хутор», Белоярская АЭС имени Курчатова, Детская железная дорога, Академия Николая Карполя, ВГТРК и другие.

В рамках программы работала своя студия звукозаписи, где участники пробовали себя в роли ведущих и спикеров, записывали подкасты.

Очень важно, что организаторы внимательно отнеслись и к питанию участников из разных стран мира – в зависимости от предпочтения оно было разделено на классическое, халяль и вегетарианское.

Мне очень понравилось участие в фестивале, я получила очень много новых впечатлений и компетенций, — говорит София, — и с радостью поделюсь ими со своими друзьями в Брянске.

 

Фото Софьи Фотьевой

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
17 сентября 11:47
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
17 сентября 11:35
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске
17 сентября 10:43
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16518) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)