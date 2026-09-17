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ЖКХ

Деньги нашлись: брянская программа расселения закрывает белые пятна на карте аварийного фонда

2026, 17 сентября 14:41
Деньги нашлись: брянская программа расселения закрывает белые пятна на карте аварийного фонда
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Жители брянских аварийных домов, годами стоявшие в очередях, получили реальный ориентир: финансирование региональной программы официально подтверждено до 2028 года включительно, хотя изначально речь шла только о трёхлетке с 2025-го по 2027-й.

Программу возобновили в конце 2025-го после почти двухлетней паузы. Расселяют тех, чьё жильё получило аварийный статус в период с 2017 года по 1 января 2022-го – предыдущий этап завершили ещё в 2023-м. За восемь месяцев 2026-го новоселье справили 121 человек в Брянске, Фокино и Белой Берёзке. До конца года переедут ещё: план – 130 помещений на 4 тыс. кв. метров при бюджете в 334,4 млн рублей. Полностью программа 2025–2030 охватит 796 человек, а финансирование до 2028-го составит более 840 млн рублей.

Параллельно город решил проблему нехватки жилья для переселенцев: застройщики по условиям договоров о комплексном развитии территорий обязаны передавать часть квартир в новых домах. Три таких соглашения уже работают. На месте снесённых бараков постепенно появляются новые кварталы, дороги и детские сады – аварийный фонд становится частью городского обновления.

Правила для переселенцев не изменились: наниматели получают равнозначную квартиру с отделкой и сантехникой, собственники – денежное возмещение.

По материалам сайта АиФ-Брянск

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