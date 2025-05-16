Нетрезвого водителя задержали полицейские в Стародубе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 9 мая на улице Семашко в Стародубе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Mazda 3. За рулём находился 27-летний житель города. У мужчины были внешние признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказался.

На мужчину инспекторы составили административный материал. Ему грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.