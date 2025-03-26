Нетрезвый брянец разбил 23 окна в здании автовокзала

Нетрезвого брянца, который разбил 23 окна в здании автовокзала, суд арестовал на трое суток. Об этом сообщили в региональном УМВД.

23 марта ночью в полицию позвонил охранник автотранспортного предприятия на улице Пересвета в Брянске. Пьяный мужчина бил стекла в здании автовокзала.

На вызов через несколько минут прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Полицейские задержали хулигана и доставили в отдел.

42-летний мужчина успел повредить 23 окна. Он рассказал стражам порядка, что пришел к автовокзалу, чтоб уехать к родственникам в село. Он стучал в запертые двери, но ему не открыли. Разозлившись, злоумышленник подобрал кусок металлической трубы и стал бить окна, чтобы попасть внутрь.

На нарушителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд арестовал хулигана на трое суток. Кроме того, ему придётся оплатить причинённый ущерб. Сумму определит экспертиза.