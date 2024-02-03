Нетрезвый пешеход попал под машину в Брянске
Пьяный 51-летнего пешехода сломал нос, попал под машину в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Ульянова в Брянске. 32-летний водитель за рулём Mazda3 сбил 51-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу в неустановленном месте.
Пешеход сломал нос и ушиб ногу. Его отпустили домой с назначением лечения. Также мужчина оказался нетрезв. На него инспекторы составили административный материал.
Штраф грозит и водителю иномарки за тонировку.
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