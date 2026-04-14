Нетрезвый велосипедист столкнулся с автомобилем в городе Мглине накануне

2026, 14 апреля 15:38

Нетрезвый велосипедист столкнулся с автомобилем в городе Мглине накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 13 апреля в Унечском районе произошло ДТП. В городе Мглине на улице Буденного 66-летний мужчина на электровелосипеде при обгоне врезался в автомобиль Jaecco. 36-летний водитель в этот момент поворачивал налево.

Велосипедист получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Правоохранители выяснили, что в момент дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина был нетрезв. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.