Нетрезвый водитель попал в аварию на трассе Рогнединском районе

Нетрезвый водитель попал в больницу после аварии на трассе Рогнединском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 5 километре автодороги «Рогнедино-Осовик-Тюнино» в Рогнединском районе произошла авария. 35-летний водитель не справился с управлением Mitsubishi Lancer. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель попал в больницу с политравмой, переломами рёбер, грудины, поясничных позвонков, бедра, а также контузией правого лёгкого.

Освидетельствование установило у мужчины состояние алкогольного опьянения.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.