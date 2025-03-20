Нетрезвый водитель пострадал в аварии в СНТ Брянского района

Нетрезвый водитель пострадал при столкновении с припаркованным автомобилем в СНТ Брянского района. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе в СНТ «Хотылева-2» произошла авария. На улице Центральная 42-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21099». Легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в стоящий на обочине Peugeot 301. 34-летнего водителя иномарки в автомобиле не было.

Автомобилист из отечественной машины оказался пьян. Мужчину с травмами доставили в больницу. Инспекторы составили на него четыре административных материала.