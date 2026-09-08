Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе

2026, 08 сентября 11:15

Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 7 сентября 2026 года в районе дома № 66 на улице Центральной посёлка Верный Путь в Брянском районе произошла авария. 74-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Kalina при развороте не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

55-летний водитель скорой получил травмы. Его госпитализировали.

По факту дорожно‑транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.