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ДТП

Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе

2026, 08 сентября 11:15
Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе
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Водитель автомобиля погиб в ДТП с машиной скорой помощь в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 7 сентября 2026 года в районе дома № 66 на улице Центральной посёлка Верный Путь в Брянском районе произошла авария. 74-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Kalina при развороте не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

55-летний водитель скорой получил травмы. Его госпитализировали. 

По факту дорожно‑транспортного происшествия правоохранители проводят проверку. 

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