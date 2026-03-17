Незаконно трудившихся на хлебозаводе 25 мигрантов оштрафовали полицейские в Брянске

2026, 17 марта 13:11

Незаконно трудившихся на хлебозаводе 25 мигрантов оштрафовали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители провели оперативно-профилактическое мероприятие на предприятии по производству хлебобулочной продукции в Бежицком районе Брянска. Они проверяли соблюдение миграционного законодательства.

Стражи порядка выявили 25 иностранцев, которые без патентов на работу в России занимались изготовлением и упаковкой выпечки. Они приехали в начале февраля этого года.

Полицейские составили на всех нарушителей административные протоколы. Каждый из них оштрафован на 2000 рублей. Все иностранные рабочие самостоятельно покинули территорию Россию.