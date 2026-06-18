Незаконный вылов карасей пресекли брянские полицейские

2026, 18 июня 10:37

Незаконный вылов карасей пресекли полицейские на озере в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На территории водоема в деревне Летча полицейские задержали 46-летний жителя Брасовского района. С помощью двух сетей мужчина незаконно ловил рыбу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Стражи порядка изъяли две 30-метровые сети, резиновую лодку, весло, лодочный насос, а также 20 карасей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».