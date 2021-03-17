Нездоровая женщина зарезала случайную прохожую в Брянске

Подозреваемую задержали.

В Брянске задержали 31-летнюю женщину, средь бела дня зарезавшую 58-летнюю пенсионерку.

Напомним, тело женщины обнаружили 17 марту на тротуаре у дома № 116 по улице XXII Съезда КПСС. Как сообщает региональное следственное управление, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство.

Следователи осмотрели место ЧП, нашли предполагаемое орудие убийства и изъяли следы преступления.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Брянска. Очевидцы сообщают, что она вела себя неадекватно, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас сотрудники следственного органа проводят с ней неотложные следственные и процессуальные действия.