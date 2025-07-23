Ночью в Брянской области отражена очередная атака ВСУ
Подразделения ПВО продолжают отражать украинские атаки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсетях.
Так, в ночь на 23 июля в небе над регионом были уничтожены два вражеским беспилотника, вечером накануне — 28. Все ликвидированные цели были самолетного типа.
По словам главы субъекта, среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений нет. На местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб.
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