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Ночью в Брянской области отражена очередная атака ВСУ

2025, 23 июля 08:04 Происшествия
Ночью в Брянской области отражена очередная атака ВСУ
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Подразделения ПВО продолжают отражать украинские атаки в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсетях.

Так, в ночь на 23 июля в небе над регионом были уничтожены два вражеским беспилотника, вечером накануне — 28. Все ликвидированные цели были самолетного типа.

По словам главы субъекта, среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений нет. На местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб.

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