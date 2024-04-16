Обобравшая пенсионеров жительница Клинцовского района получила условный срок

Многодетную жительницу Клинцовского района, похитившую 780 тысяч рублей у пожилой пары, суд приговорил к условному наказанию. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже. Приговор выслушала 36-летняя жительница Клинцовского района.

8 ноября минувшего года женщина, представившись медицинским работником, пришла в дом пенсионеров в Клетнянском районе. Она отвлекла пожилого хозяина и похитила 780 тысяч рублей.

Подсудимая возместила причиненный ущерб. Из-за троих несовершеннолетних детей суд приговорил фигурантку к условному сроку. Решение не вступило в законную силу.