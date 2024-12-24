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Обокравшие брянскую пенсионерку две клинчанки выслушали приговор

2024, 24 декабря 13:32 Происшествия
Обокравшие брянскую пенсионерку две клинчанки выслушали приговор
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Обокравшие брянскую пенсионерку две  клинчанки выслушали приговор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже. На скамье подсудимых оказались 34-летняя и 37-летняя клинчанки.

В июне 2024 года женщины пришли в дом пожилой жительницы областного центра. Они представились сотрудниками поликлиники. Под предлогом проверки предрасположенности к легочному заболеванию, одна из фигуранток приставила якобы медицинский прибор к спине потерпевшей, а вторая в это время из шкафа похитила 350 тысяч рублей.

Ранее судимая 37-летняя женщина виновной себя не признала. Она заявила, что пришла просить милостыню, и о коале денег не знала. Прокуратура опровергла версию подсудимой.

Суд отправил ее в колонию на четыре года. Несудимая  подельница получила условное наказание. Ущерб потерпевшей они возместили. Приговор не вступил в законную силу.

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