Обокравший соседа брянец отправился в колонию

22-летний брянец, похитивший 74 тысячи у 56-летнего соседа, отправился в колонию на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже. Приговор выслушал 22-летний житель областного центра.

4 февраля фигурант был в гостях у 56-летнего соседа. После изрядной дозы алкоголя хозяин квартиры уснул. А его молодой приятель через телефон получил доступ к его банковской карте и перевёл к себе на счёт 74 тысяч рублей.

Подсудимый полностью возместил ущерб. Суд приговорил его к двум годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.