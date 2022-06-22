Обвиняемого в ложных сообщениях о минировании брянского подростка ждёт суд

Юноша отправил 32 анонимных письма в 12 регионов.

Следственный комитет направил в суд уголовное дело о заведомо ложных сообщениях о минировании в отношении 16-летнего жителя посёлка Клетня.

По версии следствия, с 22 сентября по 20 октября 2020 года юноша со своего телефона отправил 32 анонимных электронных писем в ФСБ и МВД в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областей, Ставропольского края, а также городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Он сообщил о минировании торгово-развлекательных центров и учебных учреждений.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. Дело ушло в суд. Виновному грозит до восьми лет колонии.