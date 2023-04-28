Обвиняемого в мошенничестве брянского депутата суд отправил под арест

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в мошенничестве брянского депутата от КПРФ. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска по ходатайству следователей избрал меру пресечения депутату Брянской областной думы Константину Павлову, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия депутат с подельником из города Москвы обманом получили от предпринимателя Брянска 35 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ. Фигурантам предъявили обвинение.

Суд отправил депутата под арест на два месяца. Также под стражу взяли и второго фигуранта по уголовному делу.