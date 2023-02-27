Обвиняемого в убийстве мужчины в Локте задержали спустя 15 лет

Перед брянским судом предстанет обвиняемый в причинении смертельных травм жителю посёлка Локоть, скрывавшийся от следствия 15 лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о причинении смертельных травм, возбужденного в августе 2006 года. В преступлении подозревали жителя посёлка Локоть, 1979 года рождения. Пьяный мужчина около закусочной «Новое» поссорился со знакомым. Он дважды ударил приятеля кулаков в лицо. Потерпевший упал и ударился головой о стену закусочной. Он получил смертельные травмы.

Подозреваемый уехал за пределы России и был объявлен в международный розыск. В феврале 2023 года мужчину депортировали из Республики Молдова. Его задержали правоохранители. Теперь мужчину ждёт суд.