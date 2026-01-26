Обвиняемого в убийстве приятеля подростка брянский суд отправил в СИЗО

2026, 26 января 11:32

Обвиняемого в убийстве приятеля подростка брянский суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего жителя Новозыбкова.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 22 января около дома №59 по улице Мичурина в городе Новозыбкове. Фигурант и его 17-летний знакомый распивали спиртные напитки в общежитии. Между юношами произошёл конфликт. Уже на улице подозреваемый не менее семи раз ударил приятеля ножом. Потерпевший умер на месте преступления.

Парню предъявили обвинением. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Семья подростка состоит на учёте в органах системы профилактики. В отношении его суд рассматривает уголовное дело по факту грабежа.