Обвиняемого в убийстве сожительницы жителя Брянска ждёт суд

50-летний житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители направили в суд уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. В преступлении обвиняют 50-летнего жителя областного центра.

Стражи порядка выяснили, что вечером 12 сентября мужчина в квартире дома по улице Димитрова поссорился со своей 55-летней сожительнице. Он избил женщин, а также нанес её ножом несколько ран. От травм потерпевшая умерла.