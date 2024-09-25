Обвиняемый в сбыте наркотиков подросток из Брянска выслушал приговор

Обвиняемый в сбыте наркотиков 17-летний подросток из Брянска получил срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Приговор выслушал 17-летний житель Брянска.

В июне 2024 года юноша получил от куратора сведения о местонахождении партии наркотиков. По координатам он нашёл 10 свертков с наркотиком PVP массой более 11 граммов. Он сделал три «закладки» с запрещённым веществов. Довести преступления до конца ему не дали сотрудники полиции.

Суд приговорил виновного к четырём годам в воспитательной колонии. Решение не вступило в законную силу.