Обвиняемый в смертельной аварии брянец предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мглинский районный суд рассмотрит уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два взрослых и пострадали два ребенка. Приговор выслушает 26-летний брянец.

По версии следствия, вечером 28 мая 2025 года на трассе в Мглинском районе фигурант за рулём «ВАЗ 21150» со скоростью более 110 км/ч выехал на встречную полосу для обгона автопоезда. Встречный автомобиль «ВАЗ 21124», чтобы избежать столкновения выехал на обочину. Обвиняемый, не применяя торможения, также съехал на обочину. Машины столкнулись.

48-летний пассажир встречного автомобиля и 25-летняя супруга фигуранта погибли на месте. Двое детей, в том числе четырёхлетний сын обвиняемого получили тяжёлые травмы.

Водителю грозит до 7 лет колонии.