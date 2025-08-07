Обвиняемый в смертельной аварии брянец предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Мглинский районный суд рассмотрит уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два взрослых и пострадали два ребенка. Приговор выслушает 26-летний брянец.
По версии следствия, вечером 28 мая 2025 года на трассе в Мглинском районе фигурант за рулём «ВАЗ 21150» со скоростью более 110 км/ч выехал на встречную полосу для обгона автопоезда. Встречный автомобиль «ВАЗ 21124», чтобы избежать столкновения выехал на обочину. Обвиняемый, не применяя торможения, также съехал на обочину. Машины столкнулись.
48-летний пассажир встречного автомобиля и 25-летняя супруга фигуранта погибли на месте. Двое детей, в том числе четырёхлетний сын обвиняемого получили тяжёлые травмы.
Водителю грозит до 7 лет колонии.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,