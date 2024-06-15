Обвиняемых в аварии с пострадавшим двух брянских водителей ждет суд

Двое водителей, обвиняемых в ДТП в Брянске, в котором пострадали две женщины и девочка, предстанут перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об аварии с тремя пострадавшими. Приговор выслушают 27-летний и 41-летний жители областного центра.

По версии следствия, утром 22 сентября прошлого года на регулируемом перекрестке улиц Никитина и Пушкина в Володарском районе Брянска по вине водителей Kia Ceed и Nissan Almera произошла авария, в результате которой Nissan выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Бабушка и трёхлетняя девочка получили тяжкий вред здоровью, а мама девочки — средней степени тяжести.