Обвиняемых в незаконном обороте наркотиков иностранцев ждёт суд

Двух иностранцев, обвиняемых в незаконном обороте почти килограмма наркотиков, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о торговле запрещёнными веществами. В преступлении обвиняют 24-летнего и 31-летнего иностранцев. Они приняли предложение анонимного работодателя о сбыте наркотических средств. Молодые люди под видом таксистов приехали в Брянскую область на арендованном автомобиле, где их и задержали оперативники регионального УМВД.

В лесу Дятьковского района стражи порядка изъяли более 500 полимерных свертков с метадоном и мефедроном массой почти 900 граммов. Наркотики были предназначены для дальнейшей продажи потребителям.

Фигурантам предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере.