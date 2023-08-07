Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на брянской трассе

Водитель погиб и четверо пассажиров получили травмы в аварии на трассе в Климовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 16 километре автодороги «Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов» в Климовском районе произошла авария. 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Jetta. Иномарка выехала на встречную полосу, а затем вылетела с дороги и перевернулась.

Водитель погиб на месте. Его ри пассажирки 19-ти, 16-ти и 15-ти лет, а также молодой человек 23-х лет получили травмы . Всех доставили в больницу.

Никто из находящихся в автомобиле не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция проводит проверку.