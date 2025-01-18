Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на брянской трассе

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Клинцовском районе на 166-м км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» произошла смертельная авария. 55-летний водитель за рулём автомобиля Ford Transit при обгоне выехал на полосу встречного движения. Микроавтобус врезался в «КамАЗ».

Водитель Ford от полученных травм умер до приезда скорой медицинской помощи. 39-летний водитель «КамАЗа» и два пассажира Ford попали в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.