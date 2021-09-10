Один спасен, трое эвакуированы при пожаре на улице Брянского Фронта

По данным регионального ГУ МЧС, одного жильца дома спасли, еще троих эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. Потушить пожар удалось в 11.45.

Движение автомобилей через два переезда около станций Уваровка и Дровнино будет ограничено 11-12 и 18-19 сентября в связи с путевыми работами Движение автомобилей через железнодорожные переезды 140 км около станции Уваровка и 154 км около Дровнино Смоленского направления МЖД будет ограничено в выходные дни 11-12 и 18-19 сентября с 12:00 до 18:00. В указанные дни и часы железнодорожники проведут работы по выправке уложенного ранее на участке Уваровка – Батюшково бесстыкового пути протяженностью 14 км. Московская железная

На отдых по путёвке Как в регионе прошла летняя оздоровительная кампания? На календаре – сентябрь, и дети после отдыха вернулись к учёбе. Во время прошедших школьных каникул сотни юных смолян смогли отдохнуть в лагерях и санаториях, поправить своё здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления. В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом

Культурный повод С 1 сентября на Смоленщине, как и в целом по всей стране, стартовал федеральный проект «Пушкинская карта», нацеленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. В рамках проекта парни и девушки от 14 до 22 лет имеют возможность получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, благодаря которой они могут культурно проводить свой досуг –

Большие проекты – малым городам Стали известны итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который позволяет благоустраивать населённые пункты страны за счёт федеральных средств. По результатам конкурса два города Смоленщины – Демидов и Сафоново – стали победителями. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Он

Горькая доля В России растет число людей, употребляющих алкоголь. По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на