Офицера дислоцированной в Клинцах части осудили за избиение срочника

Военнослужащему присудили 30 тыс. рублей штрафа.

На Брянщине суд вынес приговор лейтенанту из воинской части, дислоцированной в Клинцах.

Как сообшает следственный отдел СКР по Брянскому гарнизону, военнослужащего приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей, прихзнав виновных в нанесении средних телесных повреждений призывнику.

Гарнизонный суд установил, что подсудимый за провинность несколько раз ударил солдата по лицу и телу руками и ногами.