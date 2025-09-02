Ограбление магазина за пару часов раскрыли брянские полицейские

Ограбление магазина за пару часов раскрыли полицейские в Почепе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина самообслуживания в Почепе. На глазах у продавца один из посетителей взял бутылку крепкого алкоголя и убежал, не оплатив товар. Ущерб составил около 1000 рублей

За нескольких часов участковый уполномоченный полиции задержал похитителя. Безработный 42-летний житель города уже был судим за уклонение от административного надзора.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».