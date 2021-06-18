Около 1,5 тысяч брянских полицейских ловили браконьеров в течение двух недель

УМВД России по Брянской области в течение двух недель проводило второй этап операции «Браконьер».

В рейдах приняли участие около 1 500 сотрудников полиции, более 100 представителей других ведомств. Всего в период операции проведено 645 целевых мероприятий.

Было выявлено 255 административных правонарушений.

Возбуждено также уголовное дело за незаконную рыбалку в Выгоничском районе. Изъяты 93 рыбы, сети и лодка.

Всего за время операции возбуждено 12 уголовных дел, пресечено 556 административных правонарушений, изъято 60 единиц оружия, 705 боеприпасов, 318 орудий лова и лодки.