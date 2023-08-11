Около 250 мобильных телефонов похитили на Брянщине в этом году
Около 250 мобильных телефонов похитили на Брянщине за полгода
За начала года в Брянской области мобильные телефоны стали предметом преступлений 248 раз. Такую статистику опубликовали в региональной прокуратуре.
С января по июль 2023 года в Брянской области произошло 248 хищений мобильных телефонов у жителей. 144 из них — раскрыли сотрудники полиции.
В сравнении с прошлым годом таких преступлений стало меньше. Тогда произошло 287 хищений.
Больше всего происшествий случилось в Брасовском, Новозыбковском, Погарском и Унечском районах. 89,2% хищений телефонов составляют кражи, 5,6% — грабежи , 3,2% — мошенничества и 0,8 % — разбои.
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