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Около 250 мобильных телефонов похитили на Брянщине в этом году

2023, 11 августа 13:42 Происшествия
Около 250 мобильных телефонов похитили на Брянщине в этом году
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Около 250 мобильных телефонов похитили на Брянщине за полгода

За начала года в Брянской области мобильные телефоны стали предметом преступлений 248 раз. Такую статистику опубликовали в региональной прокуратуре. 

С января по июль 2023 года в Брянской области произошло 248 хищений мобильных телефонов у жителей. 144 из них — раскрыли сотрудники полиции. 

В сравнении с прошлым годом таких преступлений стало меньше. Тогда произошло 287 хищений. 

Больше всего происшествий случилось в Брасовском, Новозыбковском, Погарском и Унечском районах. 89,2% хищений телефонов составляют кражи, 5,6% — грабежи , 3,2% —  мошенничества  и  0,8 % — разбои.

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