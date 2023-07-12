Около 5500 пачек контрафактных сигарет обнаружили брянские полицейские

Около 5500 пачек контрафактных сигарет обнаружили в гаражах брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции брянского отдела полиции выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции. В преступлении подозревают 45-летнюю жительницу областного центра и четырех ее знакомых в возрасте от 35 до 47 лет.

Стражи порядка при обыске в принадлежащих им магазинах и в гаражах обнаружили почти 5500 пачек сигарет. Их стоимость превысила 650 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.