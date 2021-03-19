Окурок злоумышленников помог найти подозреваемых в краже в поселке Бытошь

В дом к 90-летнему жителю поселка Бытошь пришли двое незнакомцев – мужчина и женщина. Гости предложили услуги по замене газового оборудования, уговаривали купить новый счетчик, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Однако, пенсионер от замены оборудования отказался. После их ухода хозяин обнаружил пропажу своих накоплений в 140 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о краже обратилась его родственница. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили во дворе окурок сигареты, оставленный случайным гостем. Но совпадений ДНК в базе данных не оказалось.

Лишь через пару месяцев полицейские Бежицкого района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержали мужчину с аналогичной ДНК.

В ходе допроса он рассказал оперативникам о своей знакомой, похитившей сбережения пенсионера. 54-летняя жительница Жуковского района задержана. Женщина пояснила, что взяла деньги, пока ее приятель курил и разговаривал во дворе с хозяином.

Воровке предъявлено обвинение по статье «Кража». Ей грозит до шести лет тюрьмы.