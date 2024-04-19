Организацию в Брянске суд оштрафовал на полмиллиона рублей за незаконное вознаграждение

Организацию в Брянске суд оштрафовал на полмиллиона рублей за получение незаконного вознаграждения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство Брянска выявило нарушение законодательства о противодействии коррупции. Так, гендиректор коммерческой организации передал руководителю другой фирмы 185 тысяч рублей за заключению договора на поставку семян травосмесей. Предпринимателя осудили за коммерческий подкуп. А организацию привлекли к административной ответственности за незаконное вознаграждение в интересах юридического лица. Суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей и конфисковал сумму взятки.

На расчетные счета организации в банках наложен арест.