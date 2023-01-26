Организатор интернет-магазина наркотиков выслушал приговор

Организатора интернет-магазина наркотиков суд приговорил к 13 с половиной годам тюрьмы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о торговле запрещенными веществами через интернет. Приговор выслушали два жителя Унечи и житель Брянска.
С декабря 2020 года по март 2021 года житель Унечи из тюрьмы создал виртуальный магазин для бесконтактного распространения наркотиков. «Закладки» делал его земляк и еще один мужчина. Последний к распространению запрещенных веществ привлек жителя Брянска.
Группу задержали полицейские. У них изъяли более 20 грамм наркотиков. Организатору преступной группы суд назначил 13 лет 6 месяцев в колонии особого режима. Его земляк освобожден от наказания — у него выявили психическое расстройство. Мужчина своих действиях не осознавал. Третий подсудимый получил 8 лет 6 месяцев тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.
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