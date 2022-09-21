Организаторов нарколаборатории в Трубчевском районе суд отправил в колонию

Брянский суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Трубчевском районе к 19 и 22 годам тюрьмы.
Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о незаконном производстве наркотиков и покушении на их сбыт. Двое мужчин организовали в жилом доме в деревне Голубча Трубчевского района лабораторию по производству синтетических запрещенных веществ.
Стражи порядка незаконную деятельность пресекли. Они изъяли лабораторное оборудование и химические реактивы, а также свыше 70 кг произведенных наркотических средств. Их злоумышленники намеревались сбыть.
Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о виновности обоих фигурантов.
Суд приговорил мужчин к 22 и 19 годам в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тыс рублей каждому. Решение не вступило в законную силу.
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