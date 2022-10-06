Организаторов незаконного ломбарда в Брянске суд отправил в колонию

Организаторов незаконного ломбарда за мошенничество и кражу брянский суд приговорил к тюремному сроку.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконном предпринимательстве, мошенничестве и краже в отношении трёх участников организованной группы.

В октябре 2013 года трое жителей областного центра оборудовали офис в Володарском районе и незаконно под видом ломбарда давали в долг деньги под проценты и под залог имущества. Злоумышленники также приобрели права на квартиры и автомобили заёмщиков, стоимостью более 10 млн рублей. Вместо договоров займа они заключали фиктивные договоры купли-продажи имущества.

Кроме того, один из фигурантов похитил из полученной по фиктивному договору купли-продажи квартиры клиента мебель на 24 тыс рублей.

За восемь лет работы организованная группа заработала на жителях более 85 млн рублей.

Суд назначил организатору группы 8 лет колонии и один млн штрафа, одному из участников группы – 6 лет 6 месяцев тюрьмы и 800 тыс рублей штрафа, а другому – 5 лет колонии и 500 тыс рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.