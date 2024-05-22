В Белых Берегах отремонтировали дорогу около завода после вмешательства прокуратуры

В Белых Берегах отремонтировали дорогу около завода, а также продлили маршрут автобуса после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Брянска отреагировала на обращение руководства завод «Снежеть» в посёлке Белые Берега к администрации. Речь шла о продлении маршрутов автобусов для удобства работников предприятия. Общественный транспорт не ходил к территории завода, в том числе, из-за плохой дороги на участке от улицы Транспортной до улицы Ромашина.

Прокурор направил представление главе Брянской городской администрации. После этого коммунальщики оперативно отремонтировали дорогу. Также маршрут № 106а «п. Белые Берега — Телецентр» стал ходить до дома № 26 по улице Транспортной.